Дизайн интернет-магазина

Ищу дизайнера для создания дизайна интернет магазина продающего энергетические напитки с персонализированными этикетками. Сообщите ваше обычные расценки на дизайн сайта (главная плюс пара внутренних), а также пришлите ссылки на ваше портфолио и ваши координаты для связи (email, ICQ или Skype). Кандидатам, прошедшим отбор, вышлю более подробное ТЗ для оценки.