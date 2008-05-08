Дизайн интернет-магазина

Требуется создать дизайн для интернет-магазина, торгующего электроникой. дизайн должен отвечать нескольким ключевым требованиям: сайт должен быть светлый, background – белый, также должен содержать минимальное количество картинок, иконок и других графических элементов, представленных файлами (за исключением необходимых - как логотип, потребительская корзина, картинка продукта, кнопка покупки, и т.д.) Использование Flash исключено. Цвета, линии, навигационное меню, основная часть текста - должны быть легко воспроизводимы при помощи HTML и CSS.

сайт будет на Английском, дизайнер должен его знать.

так же, пожалуйста, не обращайтесь, если у вас нет опыта создания сайтов интернет-магазинов.

ждем Ваших предложний и ссылок на готовые работы.