Дизайн интернет магазина

# 1 — $ 100

Добрый день.

Надо сделать главную (80 $)

Страница категории (10 $)

Карточка товара (10 $)

Можно нарисовать пока только главную - если будете исполнителем вы - дорисуете внутренние.

ТЗ (логотип) в приложении.

Актуально до понедельника, 27.04.2015

Спасибо