Дизайн интернет магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок1332 просмотра
#1$100

Добрый день.

Надо сделать главную (80 $)

Страница категории (10 $)

Карточка товара (10 $)

Можно нарисовать пока только главную - если будете исполнителем вы - дорисуете внутренние.

ТЗ (логотип) в приложении.

Актуально до понедельника, 27.04.2015

Спасибо

10 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Победитель конкурса

AndriyPro
Андрей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
10 лет назад
#1
Отличный дизайн. Отличный исполнитель. Рекомендую
Спасибо! Было приятно сотрудничать!

Заявки фрилансеров

AndriyPro
Андрей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
10 лет назад
#1