Задача для существующих макетов сайта отрисовать всплывающее меню сайта с картинками, тз готовое готов прислать.
Дизайн интернет магазина
Добрый день.
Надо сделать главную (80 $)
Страница категории (10 $)
Карточка товара (10 $)
Можно нарисовать пока только главную - если будете исполнителем вы - дорисуете внутренние.
ТЗ (логотип) в приложении.
Актуально до понедельника, 27.04.2015
Спасибо
Победитель конкурса
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