Нужен дизайн для сайта testspb.ru Примерный прототип во вложении. Мы схематично все представили, то есть изобразили максимально все элементы, которые точно должны быть на главной и нашли им место) Если у вас есть ...
Дизайн интернет-магазина
Необходимо разработать адаптивный дизайн интернет-магазина. 5 страниц.
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