Дизайн интернет-магазина

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Завершен1 заявка94 просмотра

Необходимо разработать адаптивный дизайн интернет-магазина. 5 страниц.

9 лет назад
cmyker
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
119 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
17 дней назад
9 лет назад
$148
7 дней
В очередной раз удачное сотрудничество с Василием. Строгое соблюдение сроков, высокое качество дизайна и приятные цены.
Грамотный заказчик. Уже давно сотрудничаем, всё как обычно - очень отлично! Рекомендую:)

Заявки фрилансеров

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
17 дней назад
9 лет назад