Дизайн интернет-магазина автоаксесуаров

Есть интернет магазин на joomla + virtuemart. Есть посадочная страница с исходниками: http://www.avtomag.in.ua/all/. Нужно сделать главную страницу в интернет магазине joomla+virtuemart такой же как посадочная страница по ссылке. Исходники есть. Интересует цена и стоимость. Отвечу на все ...