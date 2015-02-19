Дизайн интернет-магазина автозапчастей

Требуется разработка дизайна для интернет-магазина автозапчастей

Описание проекта Анкета для дизайна.doc.

Необходимо выполнить следующие работы:

1) Главная страница в двух состояниях неавторизованный пользователь, авторизованный пользователь (см. МакетСайта.xls).

Требуется сделать 3 варианта главной страницы на выбор.

Для всех страниц предполагается разное оформление, компоновка блоков и стили.

2) Внутренний шаблон образец страницы с формой (модификация для формы регистрации http://www.auto-vision.ru/registration.html).

Необходимо показать всю форму полностью, разместив все элементы.

3) Макет с результатами поиска — цвета, стили, сохраняя все элементы, размещенные на этой странице

http://www.auto-vision.ru/search.html?x=0&y=0&arti...

4) Внутренний шаблон под текст, стили для разных видов текста:

- стили для показа заголовков 2 уровней

- текста с парой видов текстовых выделений, ссылок, списков, картинок внутри текста

5) Внутренний шаблон - витрина товаров.

6) Внутренний шаблон - карточка товара.

Комментарии к элементам шаблона:

- Наличие главного меню в левой колонке сайта или шапке сайта

- В авторизованном варианте: необходимо отразить меню личного кабинета

- Вложенность главного меню: 2 уровня (показать на макете)

- Для формы поиска по коду в углу поля ввода код детали нужен значок истории поиска и его активное состояние (при наведении).

Прилагаемые файлы:

1. Согласованная схема макета — МакетСайта.xls

2. Информация о пожеланиях / требованиях заказчика — Анкета для дизайна.doc