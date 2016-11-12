Дизайн интернет магазина автозапчастей (ВВ)

Требуется разработка дизайна для интернет-магазина автозапчастей

Краткое описание:

Необходимы такие страницы, как

1. Главная до и после авторизации

2. Результаты поиска

3. Регистрация клиента

4. Страница Витрина каталога + страница карточка товара

5. Страница Запрос по VIN

Плавающая шапка сайта (при прокрутке страницы вниз, верхний блок будет зафиксирован)

+ Дополнительная информация во вложении к письму.p.s. в файле СЛАЙДЕР - описан функционал слайдера. Создавать функционал само собой не нужно, но нужно ознакомиться с теми возможностями, которыми он будет обладать - и отталкиваясь от этого, нарисовать.

Бюджет 18 000 руб.