Дизайн интернет-магазина доставки еды

Ищется веб-дизайнер с опытом от 2 лет для разработки лендингов, брендбуков и UI веб-приложений. Необходимы навыки работы в Figma и Illustrator, понимание адаптива и дизайн-систем. Удаленная работа с гибким графиком, оплата по договоренности.