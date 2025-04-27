Дизайн интернет-магазина доставки еды

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Открыт18 заявок212 просмотров

Добрый день.

Нужно сделать дизайн интернет-магазина доставки еды согласно ТЗ.

сроки , стоимость и контакты в заявке указывать обязательно.

Дизайн интернет-магазиновДизайн сайтов
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