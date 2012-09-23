Для компании orthomol.ru нужно создать дизайн группы для 3-х социальных сетей: вВконтакте, Facebook, Twitter. Основные цвета дизайна - http://www.orthomol.de/desktopdefault.aspx (белый, синий, зеленый)
Дизайн интернет-магазина на opencart
Задача сделать дизайн сайта. интернет-магазин детских игрушек. Плюс сделать логотип. регион Краснодарский край, позже вся Россия, названия ещё нет. Шаблон должен легко интегрироваться в последнийю версию движка opencart.
Ждём предложения и стоимость.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Необходимо сделать дизайн страницы захвата клиентов для готового сайта Структура и макет страницы будут предложены.Завершен13 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужно создать 2 шапки сайтов и 1 аватар группы ВК: 1. Для детского интернет магазина (пока только постельное белье) 2. Для интернет магазина гобелнов 3. Аватар - ...Завершен13 лет назад
- $50
Нужно переделать дизайн сайта www.m-shina.ru . Цвета и оформление нужно сохранить, требуется переделать всю информацю в прямоугольные блоки, как тут: www.nakolesah.ru , т.е. чтобы все элементы были в блоках, также нужно доделать шапку ...Завершен13 лет назад
- $100
Дизайн сайтаЗавершен13 лет назад
- $100
С ТЗ заморачиваться не хочу, объясню на пальцах, двумя предложениями. 1. Основное. Пользователь заходит на сайт – выбирает вредную привычку – заполняет небольшую анкету – получает код картинки. ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется дизайн для компании по продаже авто запчастей на китайские авто. пример http://relines.ru/ Функционал примерно такой-же. Главное что бы дизайн был юзабильным, современным. ClearStyle!Закрыт13 лет назад
- $100
Требуется создать дизайн сайта для портфолио художника.Закрыт13 лет назад
- $70
Если вкратце — нужно сделать подобие дизайна http://eurokuhni-r.ru Еще нравится элемент "7 шагов" и контраст дизайна от сюда http://artline-sochi.ru Задачу упрощают: - готовый логотип компании - и ...Завершен13 лет назад
Требуется редизайн сайта IP телефонии (главная страница+остальные) и HTML верстка. ТЗ прикреплено. Пишите цены и сроки. Если вы можете сделать только дизайн - пишите цены, сроки с пометкой "только дизайн".Завершен13 лет назад