Дизайн интернет-магазина на opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок122 просмотра

Задача сделать дизайн сайта. интернет-магазин детских игрушек. Плюс сделать логотип. регион Краснодарский край, позже вся Россия, названия ещё нет. Шаблон должен легко интегрироваться в последнийю версию движка opencart.

Ждём предложения и стоимость.

Opencart
13 лет назад
freeman01do
Дмитрий 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров