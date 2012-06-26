Дизайн интернет-магазина на ucoz

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Закрыт3 заявки170 просмотров

Нужно изменить дизайн интернет магазина базирующегося на ucoz.

Тематика магазина - манекены и торговое оборудование.

сайт: http://newmag.com.ua

Бюджет очень ограничен, предпочтительнее для новичка который готов сделать за положительный отзыв и за наполнение своего портфолио, или за символическую плату.

Тот дизайн который стоит делал сам (переделал какойто шаблон), сейчас сайтом заниматься нету времени, поэтому прошу сторонней помощи.

13 лет назад
newmag
45 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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