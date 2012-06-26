Дизайн интернет-магазина на ucoz

Нужно изменить дизайн интернет магазина базирующегося на ucoz.

Тематика магазина - манекены и торговое оборудование.

сайт: http://newmag.com.ua

Бюджет очень ограничен, предпочтительнее для новичка который готов сделать за положительный отзыв и за наполнение своего портфолио, или за символическую плату.

Тот дизайн который стоит делал сам (переделал какойто шаблон), сейчас сайтом заниматься нету времени, поэтому прошу сторонней помощи.