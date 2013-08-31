Дизайн интернет магазина одежды, обуви и акссес.

Интернет-магазин по продаже чехлов для автомобильных сидений. Всего 2 страницы. Главная (предложение и выбор автомобиля) и карточка товара. Мои наработки во вложении. Не нужно всё повторять, проявите креативность. Нужно легко, чисто, вкусно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- главная
- категория
- карточка товара
- корзина
- страница "Спасибо за заказ"
- письмо на почту
- логотип
- формы: быстрый просмотр, заказать обратный звонок, всплывающая мини-корзина
сроки, стоимость, схема работы
портфолио по ИМам – обязательно
.psd слоями
талантливый дизайнер с умеренным аппетитом
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