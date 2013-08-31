Дизайн интернет магазина одежды, обуви и акссес.

Интернет-магазин по продаже чехлов для автомобильных сидений. Всего 2 страницы. Главная (предложение и выбор автомобиля) и карточка товара. Мои наработки во вложении. Не нужно всё повторять, проявите креативность. Нужно легко, чисто, вкусно.