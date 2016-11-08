Дизайн интернет магазина по купальникам

Нужны такие картинки железобетонных изделий, фоток скорее всего нет, может в 3д их нарисовать или ещё как-то, как на сайте http://dsk-stolica.ru/catalog/gbi/ сейчас они выглядят так http://topsg.ru/catalog нужно переделать эту страницу по типу как на первом сайте.