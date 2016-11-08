Дизайн интернет магазина по купальникам

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка120 просмотров
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Выполнить дизайн согласно макету. 

https://yadi.sk/d/LExWIkbhvXsYe

7 лет назад
filatovand
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
25 дней назад
7 лет назад
$150
7 дней
Сделала очень качественно и с душой!)) Дизайн был на высшем уровне! ) Особая благодарность Серафиме за терпение и понимание! ) Она явно один из лучших дизайнеров с кем приходилось работать! ) Спасибо Серафима! )
Андрей! Что сказать?! Супер! Только положительные эмоции. Замечательный, честный, позитивный заказчик. До новых встреч.