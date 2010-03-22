Дизайн интернет-магазина "Рецепты здоровья"

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок249 просмотров

Требуется разработать дизайн интернет-магазина "Рецепты здоровья". Компания занимается торговлей препаратов по очищению и восстановления организма.

Есть сайты, в стиле которых нужно создать дизайн. ТЗ есть.

Основная сложность дизайна составит только "шапка", которую нужно отрисовать, остальное - просто по цветовой гамме привязать к шапке.

Бюджет ограничен в 40 у.е.

Жду портфолио и контакты.

15 лет назад
tuzemez
46 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

1-design
Настя 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$35
1 день
Приятно обрадовала работа с Настей. Выполнила работу точно в сроки, но, самое главное, сделала именно то, что нужно было, угадала пожелания заказчика с первого раза!Остались довольны работой. Спасибо Насте. Рекомендую всем, кому нужно сделать дизайн быстро и качественно!
Отличный заказчик! Чёткая задача, быстрая оплата, заказчик очень приятен в общении. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

1-design
Настя 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад