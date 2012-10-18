Дизайн интернет-магазина сувениров

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок408 просмотров

Надо разработать дизайн интернет-магазина для продажи национальных русских сувениров: матрешки, шапки-ушанки и т.п. В концепции должны быть национальные узоры хохлома и т.п., картинки или элементы сувениров.

Необходимо подготовить дизайн основных страниц магазина:

1. Главная

2. Каталог продукции

3. Раздел каталога

4. Страница продукта (с сопутствующими товарами и отзывами)

5. Страница новостей

6. Страница новости

7. Текстовая страница

8. Контакты с формой обратной связи

9. Корзина

10. Оформление заказа

11. Регистрация

12. Вход

13. Восстановление пароля

14. Спасибо за покупку

Есть пожелание по главной странице: наличие одной большой меняющейся заставки и нескольких промо-баннеров + хиты продаж магазина + новинки магазина.

13 лет назад
DenisD
Денис 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Olesyaa
Олеся 
34 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$80
10 дней
Олеся - супер профессионал! Сделала красивый, удобный для посетителей дизайн магазина, проработала тщательно каждую страницу. Я очень доволен работой!
Было приятно работать с таким заказчиком, как Денис. Объяснял доступным языком, все подробно и доходчиво. Работала без предоплаты,после того как были утверждены все страницы сайта, заказчик перевел деньги, я отправила мекеты в psd. Рекомендую!+

Заявки фрилансеров

Olesyaa
Олеся 
34 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

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