Дизайн интернет-магазина сувениров

Было приятно работать с таким заказчиком, как Денис. Объяснял доступным языком, все подробно и доходчиво. Работала без предоплаты,после того как были утверждены все страницы сайта, заказчик перевел деньги, я отправила мекеты в psd. Рекомендую!+