Есть сайт: http://www.broll.ru Требуется изменить дизайн шапки, полностью её переверстать. Пишите сроки и цены.
Дизайн интернет-магазина сувениров
Надо разработать дизайн интернет-магазина для продажи национальных русских сувениров: матрешки, шапки-ушанки и т.п. В концепции должны быть национальные узоры хохлома и т.п., картинки или элементы сувениров.
Необходимо подготовить дизайн основных страниц магазина:
1. Главная
2. Каталог продукции
3. Раздел каталога
4. Страница продукта (с сопутствующими товарами и отзывами)
5. Страница новостей
6. Страница новости
7. Текстовая страница
8. Контакты с формой обратной связи
9. Корзина
10. Оформление заказа
11. Регистрация
12. Вход
13. Восстановление пароля
14. Спасибо за покупку
Есть пожелание по главной странице: наличие одной большой меняющейся заставки и нескольких промо-баннеров + хиты продаж магазина + новинки магазина.
Выбранный исполнитель
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