Тематика сайта: каталог светодиодных ламп Демо шаблона там: http://themeforest.net/item/express-store-premium-ecommerce-wordpress-theme/full_screen_preview/300348 Основная задача: - разработать несколько (не меньше 4) широких баннеров для заголовка - переработать идею с деревом из цоколя, как там: http://www.templatehelp.com/screenshots/27200/27255-wp-f.html?aff=sblack ...
Дизайн интернет-магазина (возможно с версткой)
Требуется создание дизайна интернет-магазина (возможно сразу с версткой) по продаже картриджей и расходных материалов для принтеров и ксероксов.
Имеется домен, логотип и движок сайта Shop-script (верстальщикам знакомым с его структурой будет отдаваться предпочтение).
Заявки подавать в формате:
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1. Дизайн с версткой или без.
2. Знакомы с Shopscript или нет.
3. Цена.
4. Срок.
Требуется:
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1. Макет основной страницы (структуру в виде блоков можно посмотреть в аттаче). Дизайнер подбирает все необходимые картинки к элементам и клипарты.
2. Окно корзины (смотрим всплывающее окно Моя корзина. Нужно сделать чтобы было также лаконично и просто не выбивалось из общего дизайна)
3. Страница оформления заказа (смотрим в Моя корзина -> Оформить заказ). Здесь отдельная страница с теми же требованиями: лаконичность и общность дизайна. Исключение составляют три иконки указывающие на процесс оформления заказа (Адрес -> Доставка -> Подтверждение)
4. Страница группы товаров (на базе основной, меняем только блок Content). Смотрим войдя в любую категорию товара в каталоге (например HP)
5. Страница описания товара (на базе основной, меняем только блок Content). Смотрим войдя в любое описание товара.
6. Личный кабинет (на базе основной, меняем только блок Личный кабинет, где вместо полей ввода указываем данные пользователя)
Схема сотрудничества:
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Создание указанных страниц, выполненных с учетом пожеланий Заказчика, по такой схеме:
- нарисовали
- показали
- нравится/ не нравится
- дорабатывется по пожеланию Заказчика столько, сколько нужно для того, чтобы было сказано "Стоп, мне нравится - вот так и оставляем"
- конечный результат предоставляется в формате PSD
Если в "комплекте" будет верстка, то она должна быть div'ная и xtml strict валидная
Оплата через weblancer по системе безопасных сделок или если напрямую то после сдачи проекта. Верстальщики могут кстати отдельно тоже подавать заявки, тк если будет дизайн без верстки - она все равно пойдет следом.
PS: И еще одно главное требование - Данный проект не должен будет фигурировать в вашем портфолио .
Тестовый адрес для того чтобы посмотреть что из себя представляет скрипт и страницы которые нужно делать: http://принтерра.рф
Логин: guest
Пароль: guest
Выбранный исполнитель
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