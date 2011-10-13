Дизайн интернет-магазина (возможно с версткой)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен23 заявки405 просмотров

Требуется создание дизайна интернет-магазина (возможно сразу с версткой) по продаже картриджей и расходных материалов для принтеров и ксероксов.

Имеется домен, логотип и движок сайта Shop-script (верстальщикам знакомым с его структурой будет отдаваться предпочтение).

Заявки подавать в формате:

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1. Дизайн с версткой или без.

2. Знакомы с Shopscript или нет.

3. Цена.

4. Срок.

Требуется:

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1. Макет основной страницы (структуру в виде блоков можно посмотреть в аттаче). Дизайнер подбирает все необходимые картинки к элементам и клипарты.

2. Окно корзины (смотрим всплывающее окно Моя корзина. Нужно сделать чтобы было также лаконично и просто не выбивалось из общего дизайна)

3. Страница оформления заказа (смотрим в Моя корзина -> Оформить заказ). Здесь отдельная страница с теми же требованиями: лаконичность и общность дизайна. Исключение составляют три иконки указывающие на процесс оформления заказа (Адрес -> Доставка -> Подтверждение)

4. Страница группы товаров (на базе основной, меняем только блок Content). Смотрим войдя в любую категорию товара в каталоге (например HP)

5. Страница описания товара (на базе основной, меняем только блок Content). Смотрим войдя в любое описание товара.

6. Личный кабинет (на базе основной, меняем только блок Личный кабинет, где вместо полей ввода указываем данные пользователя)

Схема сотрудничества:

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Создание указанных страниц, выполненных с учетом пожеланий Заказчика, по такой схеме:

- нарисовали

- показали

- нравится/ не нравится

- дорабатывется по пожеланию Заказчика столько, сколько нужно для того, чтобы было сказано "Стоп, мне нравится - вот так и оставляем"

- конечный результат предоставляется в формате PSD

Если в "комплекте" будет верстка, то она должна быть div'ная и xtml strict валидная

Оплата через weblancer по системе безопасных сделок или если напрямую то после сдачи проекта. Верстальщики могут кстати отдельно тоже подавать заявки, тк если будет дизайн без верстки - она все равно пойдет следом.

PS: И еще одно главное требование - Данный проект не должен будет фигурировать в вашем портфолио .

Тестовый адрес для того чтобы посмотреть что из себя представляет скрипт и страницы которые нужно делать: http://принтерра.рф

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14 лет назад
lialkz
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

grafdss
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$150
6 дней
Прекрасный исполнитель. Сделал все как нужно. Очень понравилось. Один из лучших с кем я работал.
Четко и грамотно поставлена задача. Порядочный и приятный в общении. Оплата произведена своевременно и в полном объеме. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

grafdss
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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