Дизайн интернет-магазина (WebAssyst)+верстка

Требуется оригинальный, интересный и в тоже время простой и понятный дизайн для интернет-магазина голливудских брендов (элитная одежда, обувь, аксессуары, женское, детское)

+верстка дизайна (движок WebAsyst)

Прорисовать нужно:

Главная страница

Страница предварительного просмотра товаров (при открытии категории)

Страница полного просмотра товара

Страница входа в личный аккаунт (там же и регистрация новых покупателей)

Страница корзины

Страница листа пожеланий

Страница обратной связи

Блог/новости

Отзывы

Расцветки серая или темно-серая,темно-бордовая, и такого плана

+ будет замечательно если один исполнитель сможет выполнить также логотип и фирменный дизайн

Удобно держать связь по емайл

Оплата в тот же день как утверждаются макеты, по webmoney, безналом или наличными как будет удобнее исполнителю.