Набираем команду частных фрилансеров для долгосрочного сотрудничества. Обязанности: - дизайнить и верстать КАЧЕСТВЕННЫЕ landing page (лендинги) Требования: - умение делать качественные landing page ...
Дизайн интернет магазина елок (живых)
Здравствуйте господа дизайнеры, нужна ваша помощь в отрисовке дизайна интернет магазина живых елок, лапника, и комплектующих (подставки, игрушки, пиротехника, искусственный снег и прочее)
Сам магазин будет иметь не совсем большое кол-во товаров.
Нужен красочный, в новогоднем стиле сайт.
С возможностью добавлять товары в корзину.
Так же нужно предусмотреть место под счетчик - "Сколько осталось до Нового Года" а так же счетчик - "Сколько сделали заказов"
Бюджет малый - соответственно возможно у кого то найдется время из новичков - сделать такой дизайн.
Портфолио, и контакты обязательны.
Свяжемся сами.
Спасибо за внимание.
Заявки фрилансеров
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