Дизайн интернет магазина елок (живых)

Здравствуйте господа дизайнеры, нужна ваша помощь в отрисовке дизайна интернет магазина живых елок, лапника, и комплектующих (подставки, игрушки, пиротехника, искусственный снег и прочее)

Сам магазин будет иметь не совсем большое кол-во товаров.

Нужен красочный, в новогоднем стиле сайт.

С возможностью добавлять товары в корзину.

Так же нужно предусмотреть место под счетчик - "Сколько осталось до Нового Года" а так же счетчик - "Сколько сделали заказов"

Бюджет малый - соответственно возможно у кого то найдется время из новичков - сделать такой дизайн.

Портфолио, и контакты обязательны.

Свяжемся сами.

Спасибо за внимание.