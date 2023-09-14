Дизайн каталога электроники

Тематика сайта: агрегатор электроники.



Указания к работе:





Меню.

Слайдер (наподобие яндекс маркета).

Слайдер категорий (категории в виде плиток по примеру макета).

Слайдер с популярными товарами (должна быть кнопка на все товары данного раздела).

Товар: Фото, Название, Категория, Цена, Рейтинг, Добавить в избранное и сравнение товаров (последние два пункта лучше реализовать при наведении на товар).

Недавно просмотренные (можно реализовывать схоже с пунктом 4).

Секция блога (должна быть кнопка на все статьи).

Футер (ссылки + социальные сети).

Соблюдать наличие и валидность заголовков (ровно один главный заголовок, который имеет любое кол-во подзаголовков, которые в свою очередь могут иметь еще любое кол-во подзаголовков).

На странице должно быть предусмотрено место под описание страницы (если это главная страница сайта, то текст будет о всем сайте, если эта страница категории, то текст будет о данной категории товаров и т.д.).



+) Сделать уведомление которое будет привязыватся к низу экрана, о использовании сайтом куки браузера.

+) Сделать универсальное уведомление, с иконкой типа сообщения (информационное, ошибка), в котором будет уведомляться, например, о добавлении товара в избранное и сравнение.



Задача: Необходимо разработать дизайн одной главной страницы сайта по выше описанному указанию к работе. Возможно видоизменять блоки, не изменяя их функциональности (например, менять кнопки меню местами можно относительно макета, а удалять кнопки нельзя, так как нарушается функциональность будущего сайта).



Полное ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1xazatlK4nbwwzjwUUlYi7gdGLJM5CFGz1XmQpps8BlM/edit