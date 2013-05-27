Дизайн корпоративного сайта

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка56 просмотров

ТЗ и схему главной страницы отправил на почту исполнителю.

Объем работ:

главная + категория товара + страница перечня работ + контакты

срок — 2–3 дня на макет главной

12 лет назад
teryoll
44 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Maksak
Максим 
32 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$200
2 дня
Дизайном доволен. Все правки были учтены.
Константин - мой лучший заказчик! +10

Заявки фрилансеров

Maksak
Максим 
32 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Исправить дизайн шапки

    $50

    Нужна новая шапка к магазину slap-chop.by Та что есть сейчас не нравится по нескольким причинам: плохое качество – некоторые изображения рябят, перец на переднем плане вообще лесенкой ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн + верстка + адаптация

    Разработка шаблона для ShopCMS 3.1.2 Под сенсорные мониторы и планшеты. Дизайн, верстка таблично блочная, внедрение в скрипт. Рассмотрю предложения как отдельно по дизайну, так и отдельно по верстке. Желательно полный комплекс работ. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн и простая вёрстка сайта

    Нужен дизайн и простая вёрстка сайта. Без админки. Тематика -- недвижимость (агентство недвижимости). Header и footer отдельными файлами. Пункты меню (текстовые + так, чтобы легко можно было менять/дополнять самим, лучше в ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Небольшая работа для дизайнера

    Добрый день! Подробности: Компания запускает две акции. На сайте этой компании необходимо разместить информацию по этим акциям. Про сами акции напишу кандидатам. От Вас нужно следующее: 1) Для двух акций отрисовать ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад