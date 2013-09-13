Дизайн корпоративного сайта

Заказала у Татьяны сразу 2 проекта, к моему удивлению справилась очень быстро и действительно качественно. Все макеты были утверждены фактически с первого раза! Большое спасибо за работу, обязательно буду обращаться еще! Рекомендую как надежного исполнителя!