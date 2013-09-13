Дизайн корпоративного сайта

$1000
Дизайн сайтовЗавершен36 заявок408 просмотров
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Главная + 4 страницы. Очень нравится дизайн в подобном стиле http://hverdagsreisen.no/en/hverdagsreise

http://www.31three.com/

http://promo.ru/

Подробности исполнителю

10 лет назад
Devils_Team
Оксана 
47 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
tesoro-studio
Татьяна 
35 летВеликобритания
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$1000
7 дней
Заказала у Татьяны сразу 2 проекта, к моему удивлению справилась очень быстро и действительно качественно. Все макеты были утверждены фактически с первого раза! Большое спасибо за работу, обязательно буду обращаться еще! Рекомендую как надежного исполнителя!
Оксана очень ответственный заказчик, и мне это очень импонирует, в команде с ней всегда работаем только на результат.
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