Дизайн корпоративного сайта

$190
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка88 просмотров

Задача - разработать дизайн корпоративного сайта. Тематика - туризм.

Объем работ - главная + 3 внутренних

ТЗ и схему страниц выслал на почту

11 лет назад
teryoll
44 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Maksak
Максим 
32 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$190
3 дня
Отличный макет, утвердили почти без правок, все понравилось. Четко по срокам.
Рекомендую к сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

Maksak
Максим 
32 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработка шаблона

    Здравствуйте. В шаблоне http://www.templatemonster.com/ru/demo/37634.html требуется заменить две машины с переднего плана на вот эту (http://www.shutterstock.com/pic-38461747/stock-photo-fire-car.html?src=p-38461744-6) и анимировать чтобы в дизайн вписывалась. Сколько это будет стоить.

    HTML
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка шаблона для Magento

    $1000

    Необходимо разработать шаблон Magentо для е-магазина. -Шаблон надо делать исходя из фирменного стиля -Шаблон должен быть готов у устновке. Конечный продут - это архив с файлами, работы на сайте клиента ...

    Magento
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн главной страницы

    $50

    Дизайн главной страницы. Во вложении показано схематически как должна выглядеть главная страница. Также предоставлю логотип и точные разделы сайтов. Под разделы сайтов-хотелось бы увидеть пиктограммы, пусть шаблонные, но чтоб они были. Сроки ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Шаблон сайта на DLE

    Нужен новый шаблон для сайта игровой тематики. Стандартный dle контент, без дополнительных модулей и сервисов, без flash и анимации. Чистая верстка, кроссбраузерность и т.д Оставляйте примерную цену и сроки.

    DLE
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Натянуть шаблон сайта визитки на Joomla

    ТЗ: нужно натянуть шаблон сайта визитки на Joomla. Верстка есть. Цена вопроса $15 за визиту и $30 за магазин. Функционал типовой, если нет, это оговаривается за отдельные деньги. Таких заказов неограниченно (в день до 10 ...

    Joomla
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходим лендинг на финансовую тематику

    Добрый день. Необходим лендинг на финансовую тематику. Необходимо отличное качество в духе eggo-landings.ru, сжатые сроки. Мокап и подробное ТЗ исполнителю. Примерный объем можно оценить, например, по https://www.weblancer.net/projects/559213.html ...

    HTML
    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад