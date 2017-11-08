Дизайн корпоративного сайта. Тематика медицинские препараты и всякие лекарства.

Цель сайта рассказать о фирме и предоставляемых услугах. Представить фирму в интернете.

Всё должно быть красиво, современно и точно раскрывать суть деятельности предприятия.

Предусмотреть то что сайт будет адаптивным, не делать слишком мелкий шрифт, отступы, никаких чёткий границ и линий.