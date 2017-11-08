Дизайн корпоративного сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен28 заявок426 просмотров

Дизайн корпоративного сайта. Тематика медицинские препараты и всякие лекарства.

Цель сайта рассказать о фирме и предоставляемых услугах. Представить фирму в интернете.

Всё должно быть красиво, современно и точно раскрывать суть деятельности предприятия.

Предусмотреть то что сайт будет адаптивным, не делать слишком мелкий шрифт, отступы, никаких чёткий границ и линий.

8 лет назад
mulbergerio
Роман 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
21 день назад
8 лет назад
$150
3 дня
Всё было отлично, как всегда! Выбирайте Серафиму, только если хотите получить качественный дизайн в срок с минимальным количеством правок и дополнений. Формулировку в задании "На усмотрение дизайнера" можно доверить только Серафиме!
Роман, спасибо! Как всегда все на высоте: исчерпывающее техзадание - залог успеха! Сейчас редкость для заказчика - что-то подробно пояснять. Так что Роман в этом плане - эталон!

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
21 день назад
8 лет назад

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