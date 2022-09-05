Требуется веб-дизайнер для разработки 5 лендинг пейджей. Необходимы уникальные и привлекательные дизайны для представления продуктов или услуг. Ожидается профессиональный подход и креативные решения.
Дизайн корпоративного сайта с адаптивом
Ниша: железнодорожные перевозки в Китай
По примеру: http://nerudlc.com/
ТЗ Во вложении. Если не открывается отправлю в телегу
Заявки фрилансеров
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