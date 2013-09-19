Дизайн косметического сайта

Очень доволен работой Тима! Довольно непростая идея была, все кто пробовали что-то изобразить скатывались к типовому дизайну посредственного качества. И лишь Тим уловил (со второго раза) идею и прекрасно справился с работой. Надеемся на продолжение сотрудничества. Всем рекомендуем!