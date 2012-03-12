Дизайн крупного стартапа Промоушен талантов

Создать дизайн для строительного сайта. Тема - строительство бань и частных домов из: - клееный брус, - брус массив камерной сушки, - оцилиндрованное бревно - ручная рубка... - проекты домов примеры сайтов: 1) http://clck.ru/0lrNh 2) http://clck.ru/0lrNd Имя домена: TreeDoma. ru (читается как "три ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется:
1. Общая концепция (ниже).
2. до 2000 USD (! почасовая оплата)
Необходимо:
1. Совместно доработать текстово и схематически до мелочей концепцию проекта.
1.1. Предполагается изобилие идей и искрящиеся глаза с вашей стороны.
2. Разработать с нуля невероятно юзабельный, легкий в пользовании дизайн каждой страницы, функции, окошки, подсказки, пиктограммки и т.д.
3. Использование только легальных картинок.
Что для меня важно для принятия решения об исполнителе:
1. Примеры сделанных вами дизайнов крупных и долгих веб-сервисов, заточенных именно на юзабилити, с большим количеством вложенных страниц.
2. Дата, начиная с которой вы свободны, готовы приступить к работе.
3. Стоимость часа вашей работы при условии, что общий бюджет – до $2000.
4. Желание, готовность и техническая возможность в онлайне в Skype проводить долгие обсуждения, обмен идеями, демонстрации с расшариванием экрана и т. д.
5. Ваша заинтересованность в самой концепции стартапа.
Общая концепция. Система бесплатного промоушена талантов.
1. Каталог талантов людей.
Рубрикатор талантов. У каждого таланта в рубрикаторе есть свой набор характеристик. Например, у таланта «фотомодель» очень много полей, описывающих внешность.
Поиск по талантам (ключевое слово/фраза с учетом морфологии языков, дата, регион/город, цена, рубрикатор, характеристики рубрикатора).
2. Каталог бесплатных промо-материалов: тексты, фото, аудио (или ссылка на soundcloud, просто ссылка), ссылка на видео ютьюба.
Поиск по промо-материалам (ключевое слово/фраза с учетом морфологии языков, дата, регион/город, цена).
3. По промо-материалам ведется статистика: просмотры, лайки.
4. Регистрация пользователей (+ вход через авторизацию facebook, twitter & т.д.).
5. Профиль пользователя: имя пользователя, адрес страницы, сайт, фейсбук, твиттер, другие ссылки.
6. Каждый может добавить бесконечное количество своих талантов (тегов, описаний) и промо-материалов. Подпись и ссылки ко всем промо-материалам, например: шью на заказ, цена от 500 баксов за мешок.
7. По желанию – автоматическая публикация на facebook и другие самые основные соц. сети.
8. При добавлении любого из вышеперечисленных контентов, юзер указывает, к какому таланту контент имеет отношение.
9. Пользователи могут добавляться друг к другу фанатами. Фанаты автоматически получают в свою ленту активности (как на vk.com) контент от любимых талантов. Фанат может подписаться на какой-то определенный талант (тег) человека и определенный вид промо-материалов.
10. Внутренняя система обмена сообщениями.
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