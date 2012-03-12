Дизайн крупного стартапа Промоушен талантов

Имеется:

1. Общая концепция (ниже).

2. до 2000 USD (! почасовая оплата)

Необходимо:

1. Совместно доработать текстово и схематически до мелочей концепцию проекта.

1.1. Предполагается изобилие идей и искрящиеся глаза с вашей стороны.

2. Разработать с нуля невероятно юзабельный, легкий в пользовании дизайн каждой страницы, функции, окошки, подсказки, пиктограммки и т.д.

3. Использование только легальных картинок.

Что для меня важно для принятия решения об исполнителе:

1. Примеры сделанных вами дизайнов крупных и долгих веб-сервисов, заточенных именно на юзабилити, с большим количеством вложенных страниц.

2. Дата, начиная с которой вы свободны, готовы приступить к работе.

3. Стоимость часа вашей работы при условии, что общий бюджет – до $2000.

4. Желание, готовность и техническая возможность в онлайне в Skype проводить долгие обсуждения, обмен идеями, демонстрации с расшариванием экрана и т. д.

5. Ваша заинтересованность в самой концепции стартапа.

Общая концепция. Система бесплатного промоушена талантов.

1. Каталог талантов людей.

Рубрикатор талантов. У каждого таланта в рубрикаторе есть свой набор характеристик. Например, у таланта «фотомодель» очень много полей, описывающих внешность.

Поиск по талантам (ключевое слово/фраза с учетом морфологии языков, дата, регион/город, цена, рубрикатор, характеристики рубрикатора).

2. Каталог бесплатных промо-материалов: тексты, фото, аудио (или ссылка на soundcloud, просто ссылка), ссылка на видео ютьюба.

Поиск по промо-материалам (ключевое слово/фраза с учетом морфологии языков, дата, регион/город, цена).

3. По промо-материалам ведется статистика: просмотры, лайки.

4. Регистрация пользователей (+ вход через авторизацию facebook, twitter & т.д.).

5. Профиль пользователя: имя пользователя, адрес страницы, сайт, фейсбук, твиттер, другие ссылки.

6. Каждый может добавить бесконечное количество своих талантов (тегов, описаний) и промо-материалов. Подпись и ссылки ко всем промо-материалам, например: шью на заказ, цена от 500 баксов за мешок.

7. По желанию – автоматическая публикация на facebook и другие самые основные соц. сети.

8. При добавлении любого из вышеперечисленных контентов, юзер указывает, к какому таланту контент имеет отношение.

9. Пользователи могут добавляться друг к другу фанатами. Фанаты автоматически получают в свою ленту активности (как на vk.com) контент от любимых талантов. Фанат может подписаться на какой-то определенный талант (тег) человека и определенный вид промо-материалов.

10. Внутренняя система обмена сообщениями.