Дизайн landing-page

Андрей привет!

Ты меня должен помнить, я тут заказ размещал вчера...

У меня есть еще один заказ, на похожих условиях. Я его сначала хочу с тобой обсудить, мне понравилось что ты делаешь.

К делу.

Есть сайт заказчика https://silastone.ru/.

Он производитель тротуарной плитки. Ему нужен новый сайт, лендинг. Хочет эффектный сайт, очень эффектный. С анимацией на главном экране при появлении/открытии его пользователем. Анимация на твой вкус и усмотрение, но и чтобы я это смог ее сверстать конечно, тут надо без фанатизма.

Заказчик увидел это https://designscramble.jp/ и загорелся анимацией.

Жду ответа.