Дизайн landing-page

Необходимо отрисовать дизайн лендинга по ТЗ. Тематика: изготовление памятников. Присылайте сроки и цену. Если есть портфолио будет плюсом.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Андрей привет!
Ты меня должен помнить, я тут заказ размещал вчера...
У меня есть еще один заказ, на похожих условиях. Я его сначала хочу с тобой обсудить, мне понравилось что ты делаешь.
К делу.
Есть сайт заказчика https://silastone.ru/.
Он производитель тротуарной плитки. Ему нужен новый сайт, лендинг. Хочет эффектный сайт, очень эффектный. С анимацией на главном экране при появлении/открытии его пользователем. Анимация на твой вкус и усмотрение, но и чтобы я это смог ее сверстать конечно, тут надо без фанатизма.
Заказчик увидел это https://designscramble.jp/ и загорелся анимацией.
Жду ответа.
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