Дизайн Landing Page

Добрый день нужно от рисовать 5 ледингов по тЗ ничего сложного или экзотического не будет есть тех задание и описание Бюджет на 5 100-150$
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для ИП Бедросовой. Инфа - на bedrosova.ru
Хочу минималистичную и стильную страницу, расписывающую мои достоинства, мои услуги и цены на них, отзывы обо мне заказчиков и коллег, перечень проектов, которые я вела/веду, мордочки людей, которых я называю своей командой.
Логотипа - нет.
Цвета: красный, серый, черный +, возможно какой-то на ваше усмотрение для акцентов.
К моим достоинствам, расписанных на сайте, сейчас в сентябре добавляется еще одно: я - соавтор расширенного учебного курса для разработчиков на базе 1С Битрикс.
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