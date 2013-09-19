Дизайн Landing Page

Для ИП Бедросовой. Инфа - на bedrosova.ru

Хочу минималистичную и стильную страницу, расписывающую мои достоинства, мои услуги и цены на них, отзывы обо мне заказчиков и коллег, перечень проектов, которые я вела/веду, мордочки людей, которых я называю своей командой.

Логотипа - нет.

Цвета: красный, серый, черный +, возможно какой-то на ваше усмотрение для акцентов.

К моим достоинствам, расписанных на сайте, сейчас в сентябре добавляется еще одно: я - соавтор расширенного учебного курса для разработчиков на базе 1С Битрикс.