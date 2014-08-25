Задача создать дизайн Landing Page для фирмы, которая занимается продажей деревянных дачных домов. Почти вся информация которая будет — это фото проекта дома, его описание и цена. И так почти весь сайт. Важно будет сделать какую-то красивую, атмосферную шапку сайта ну и конечно сам сайт.

Если есть в работах именно Landing Page то оставляйте ссылки.