Дизайн Landing Page

$120
Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка101 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Внимание! Бюджет не резиновый! Стоимость дизайна 8 000 т.р. 

Необходимо создать дизайн продающего Landing Page по качественному макету и качественным фото 

Все тексты даны уже в готовых вариантах  

Вот макет vk.com/doc15921713_437028... 

Так же макет есть в PSD формате 

Пример для дизайна intel-therm.ru/ 

Работы должны быть уровня не ниже этих сайтов intel-therm.ru/ leto-samara.ru/ 

Есть работа по дизайну почти каждый день. Нужен хороший дизайнер/дизайнеры на постоянное сотрудничество! 

Все мои отзывы здесь freelance.ru/reviews/ilja... 

Условия для дизайнеров:  

По дизайн макетам:  

Все элементы выравниваются по пиксельной сетке  

Все блоки и элементы разложены по папкам  

Все ховеры есть в отдельных папках  

Все всплывающие окна + окна благодарности отрисованы  

По правкам 

3 раунда правок в процессе или по завершению дизайна  

По связи 

Связь голосом через skype (для быстрых правок + для конкретики ТЗ)  

Связь по электронной почте  

Связь в VK/Facebook по возможности  

В дни заказа находится он-лайн и не пропадать  

По оплате: 

Возможна предоплата за несколько первых проектов  

В дальшейшем работа по постоплате в день сдачи Вашей работы  

Способы оплаты: Карта Сбербанка, Яндекс Деньги 

8 лет назад
iljatka
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Улучшение дизайна для сайта

    Для сайта alimenti-inform.ru нужно провести модернизацию дизайна (шаблон останется прежним). Сейчас на сайте используется стандартный минималистический шаблон. Я его планирую оставить прежним, но нужно доработать ряд элементов (лого, сделать более интересным меню, а также оформление списков и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Корректировка дизайна.

    Здрасвтвуйте. Необходима работа дизайнера, корректировка того, что имеем.  PSD макеты предоставлю после выбора исполнителя. Необходимы сроки/цена. 1) Необходимо более удачно подобрать цветовые гаммы, 2) Корректировка блоков «Прогнозы пользователей», корректировка «Чата» (должен быть узким, как тот блок «Топ Стабильных», ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Требуется Web-design, UI/UX interfaces, mobile App design

    Требуется Web-design, UI/UX interfaces, mobile App design! От исполнителя требуется спроектировать сайт и мобильные приложения к нему, а так же отрисовать дизайн (ТЗ имеется). Не проходите мимо, если Вы умеете что-то одно. Желательно жителям РБ, а в частности ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн 2-х внутренних страниц сайта

    Добрый день! Требуется дизайн двух внутренних страниц сайта. На картинках кратко обозначил, что нужно сделать. Подробное ТЗ во вложении. Исполнителю предоставлю PSD текущих страниц. Пожалуйста, указывайте стоимость и сроки.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сделать шапку для канала ютуба!

    https://www.youtube.com/channel/UC1xvJv2Afc5LlRhigJexNRg/feed - сам канал. Нужно оформить шапку для канала. Сделать большую и маленькую картинку. Само название должно быть объемным (3Д). Цвета не агрессивные, спокойные. Тематика канала в его названии. Обо всем по маленьку, полезные советы, шокирующее видео.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад