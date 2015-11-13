Дизайн Landing Page

Внимание! Бюджет не резиновый! Стоимость дизайна 8 000 т.р.

Необходимо создать дизайн продающего Landing Page по качественному макету и качественным фото

Все тексты даны уже в готовых вариантах

Вот макет vk.com/doc15921713_437028...

Так же макет есть в PSD формате

Пример для дизайна intel-therm.ru/

Работы должны быть уровня не ниже этих сайтов intel-therm.ru/ leto-samara.ru/

Есть работа по дизайну почти каждый день. Нужен хороший дизайнер/дизайнеры на постоянное сотрудничество!

Все мои отзывы здесь freelance.ru/reviews/ilja...

Условия для дизайнеров:

По дизайн макетам:

Все элементы выравниваются по пиксельной сетке

Все блоки и элементы разложены по папкам

Все ховеры есть в отдельных папках

Все всплывающие окна + окна благодарности отрисованы

По правкам

3 раунда правок в процессе или по завершению дизайна

По связи

Связь голосом через skype (для быстрых правок + для конкретики ТЗ)

Связь по электронной почте

Связь в VK/Facebook по возможности

В дни заказа находится он-лайн и не пропадать

По оплате:

Возможна предоплата за несколько первых проектов

В дальшейшем работа по постоплате в день сдачи Вашей работы

Способы оплаты: Карта Сбербанка, Яндекс Деньги