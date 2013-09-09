Дизайн landing page с версткой в lp generator

Задача: Изменить данный дизайн http://www.optogan.ru/products/led_lamps Сайт будет подобным, но чтобы не полностью копировать оригинал, нужно что-то по мелочам изменить. Данная страница будет главной + основное это страницы каталога http://www.optogan.ru/products/led_lamps/industrial_lighting Предлагайте цену, сроки и условия сотрудничества.