Дизайн Landing Page, создание логотипа

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен67 заявок369 просмотров

1. Нужен дизайн Лендинга. Структура страницы уже продумана, блоки определены, текст написан, есть предпочтения по цвету и примеры сайтов.

Главное требование к макету - простой, стильный, работающий.

2. Дизайн логотипа компании, который органично впишется в дизайн Лендинга).

Требования - простой, стильный.

Срок исполнения - неделя.

11 лет назад
v_kirichenko
Владимир 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

outragen
Денис 
33 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$200
5 дней
Оперативно, четко, профессионально. Денис для нашей компании разработал дизайн логотипа и лендинга. С моей стороны было много дополнений и правок, Денис вносил их быстро и, что очень важно, внимательно. Результатом более чем довольна.
Это та ситуация, когда лучше заказчика не найти. Плюсы перечислять не имеет смысла т.к. абсолютно все присутствуют у него. Рекомендую и даже более)

Заявки фрилансеров

outragen
Денис 
33 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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