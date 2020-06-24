Дизайн лендинга

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт30 заявок760 просмотров

P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: underline; }Разработатьдизайн для landing page с основными его

составляющими (в сети http://vsembytovki.ru- продажа бытовок, блок-контейнеров), с

добавлением отзывов, кейсов и т.п. Сделать

дизайн логотипа для этого сайта.

Результат: файл JPEG + исходник для

редактирования

5 лет назад
niknikitin
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Заявки фрилансеров

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