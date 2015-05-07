Нужно сделать новый дизайн для сайта: http://www.9998494.ru/R.ashx?s=www.snabgermes.ru Пример того, что нравится: http://www.9998494.ru/R.ashx?s=www.dalkos.ru Пожеланий особых нет, просто нужен другой внешний вид.
Дизайн лэндинга
Необходимо сделать современный дизайн лэндинга
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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