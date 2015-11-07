Дизайн Лендинга

$40
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка105 просмотров
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Необходимо нарисовать дизайн одностраничника по услугам трансфера в аэропорты в формате PSD.

Файл с прототипированием внешнего вида тут https://yadi.sk/i/j_puSUvokDMnM 

Пожелания по внешнему виду:

1. Сайт в цветах Триколор ТВ

2. Тематическая шапка

Все макеты дизайна (в .PSD) после сдачи работы необходимо будет мне прислать.

Бюджет 40$

Дизайн лендинга
8 лет назад
okludator
Максим 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
27 отзывов
Выбранный исполнитель
barmarat02
Марат 
42 годаТаиланд
10 лет в сервисе
Был
5 дней назад
8 лет назад
$40
4 дня
нарисовал очень качественный макет, который точно соответствовал моим ожиданиям и ТЗ. Вопросов в работе не возникало, все схватывал с первого раза. Рекомендую к сотрудничеству!
В очередной раз убеждаюсь, что работаю с проффесионалом. От работы только положительные эмоции.
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