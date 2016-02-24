Дизайн лендинга

  1. Биржа фриланса
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Закрыт36 заявок370 просмотров

Коллеги, добрый день.

Нужен простой и минималистичный дизайн относительно короткого лендинга на 5-6 экранов, включая дизайн формы заказа. Необходимо предусмотреть кросплатформенность и кроссбраузерность лендинга.

Требования к дизайну во вложении. Если сработаемся, то верстку отдам вам или вашему коллеге.

Цены, пожалуйста, присылайте в рублях в ответном сообщении, а то очень не удобно, особенно при протяженном проекте, когда в начале у тебя один курс, а при приемке результата другой.

Схема лендинга готова, присылаю в ответ на приемлемое предложение.

Спасибо!

9 лет назад
igor_our
Игорь 
43 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 отзывов

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