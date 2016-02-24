Есть 2 проекта магазинов: 1. доставка еды (здоровое питание, диеты) - ассортимент небольшой. до 100 товаров. 2. супермаркет праздничных товаров (подарки, цветы, шары и т.д.). ассортимент большой - несколько тысяч товаров. ...
Дизайн лендинга
Коллеги, добрый день.
Нужен простой и минималистичный дизайн относительно короткого лендинга на 5-6 экранов, включая дизайн формы заказа. Необходимо предусмотреть кросплатформенность и кроссбраузерность лендинга.
Требования к дизайну во вложении. Если сработаемся, то верстку отдам вам или вашему коллеге.
Цены, пожалуйста, присылайте в рублях в ответном сообщении, а то очень не удобно, особенно при протяженном проекте, когда в начале у тебя один курс, а при приемке результата другой.
Схема лендинга готова, присылаю в ответ на приемлемое предложение.
Спасибо!
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