Дизайн лендинга

1.На сайте (на uCoz) http://www.divosad.ru/ Слайдер имеет боковые стрелки для перелистывания фото их нужно заменить на более стильные подходящие под дизайн. Например как вот на этой странице. http://cr14096.tmweb.ru/divotest/. 2.Так же нужно будет заменить ...