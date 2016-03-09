Дизайн лендинга

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Закрыт61 заявка317 просмотров

Добрый день.

Нужен дизайнер. Задача: отрисовать лендинг по готовому прототипу и четкому ТЗ (вышлю при личной переписке)

Интересует средняя стоимость за отрисовку ленда, а так же сроки. 

Заранее спасибо за ваши ответы.

9 лет назад
amog1
40 лет
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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