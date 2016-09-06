Дизайн лендинга

Для тех у кого большая конкуренция в бизнесе и не знает как привлеч поток клиентов, обязательно рекомендую поменять дизайн сайта, а именно обратиться к этому человеку. Испытали на собственном примере, что такое настоящий "продающий дизайн, а не красивая картинка. Заказывайте, не пожалеете. Я лично доволен! Окупается моментально!