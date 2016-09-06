Дизайн лендинга

Есть уже готовая страница http://videodedmoroz.ru, нужно переделать на ней элементы графики, цвета строки ссылок, и пр. Подробно, что меняем в прицепе к проекту. Подчеркну. Структуру блоков на странице менять НЕ нужно, шрифты и основные стили то же ...
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описание: нужно сделать лендинг, стилистику и структуру обсудили в скайпе, тексты написанные копирайтером скинул
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