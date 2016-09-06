Дизайн лендинга

$250
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка108 просмотров
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описание: нужно сделать лендинг, стилистику и структуру обсудили в скайпе, тексты написанные копирайтером скинул

Дизайн лендинга
7 лет назад
Medusluga
Григорий 
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 отзывов
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$250
2 дня
Для тех у кого большая конкуренция в бизнесе и не знает как привлеч поток клиентов, обязательно рекомендую поменять дизайн сайта, а именно обратиться к этому человеку. Испытали на собственном примере, что такое настоящий "продающий дизайн, а не красивая картинка. Заказывайте, не пожалеете. Я лично доволен! Окупается моментально!
Очень нравится сотрудничество с Григорием. Замечательный заказчик! Дает проработанные задания, постоянно на связи и отвечает очень быстро, с оплатой также все чудесно. С удовольствием еще поработаю с ним :)