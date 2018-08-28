Дизайн лендинга для мясной компании

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Завершен22 заявки253 просмотра

Ленд на 8 блоков

Прототип с текстом готов

Брифа не будет, сделать на основании лого и фирменного стиля

Сроки 7 дней.

7 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$300
7 дней
Как всегда удивлен качеством работы, если Вам нужен классный дизайн то обращайтесь к Алексею, рекомендую.
Спасибо, все супер! Отличный проверенный заказчик!

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад

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