Нужна анимированная заставка с лого, для канала на youtube.
Дизайн лендинга для мясной компании
Ленд на 8 блоков
Прототип с текстом готов
Брифа не будет, сделать на основании лого и фирменного стиля
Сроки 7 дней.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $20
Нужен дизайн внутренних страниц , то есть нужно как на ниже указанном примере создать страницу . То есть периодический возникают необходимости делать доп страницы ,связи с этим ищем дизайнера . Оправляю пример сайта то есть ...Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется сделать обложку, значок (лого) для канала на Youtube. Проверить на корректность отображения на разных устройствах. Есть исходники (psd) оформления шапки для Вконтакта, есть исходники логотипа (см в прикрепленных файлах). Исходники вышлю после выбора ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Всем привет ! Проект на один раз. Нужен дизайнер, ответственный, всегда на связи. Обязательно наличие 5 макетов, которые вызывают у Вас гордость за свой талантВысокий уровень владения ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сайт на кастомном движке wordpress от premiumexchanger (обменный пункт эл. валют). сам сайт: https://bitcoins.md/ (данный дизайн является шаблонным) Необходимо дизайн сайта заменить на уникальный, а так же выполнить верстку нового дизайна. примеры сайтов на том же движке, но с измененным ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать уникальный и современный полный редизайн сайта. Помимо дизайна, особое внимание нужно уделить структуре и удобству навигации для пользователей. У компании несколько направлений деятельности: - металлообработка - литейное производство - продажа металлообрабатывающего ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Надо разработать несколько графических элементов. 1. Логотип Текущий логотип выглядит так - https://yadi.sk/i/suf0YFP53Z2Th7 Хочется сделать его более стильным и современным. Хотелось бы сохранить красный цвет для буквы Х. Оттенок красного ...Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен дизайн лендинга для автосервиса. Понятный и удобный для верстки, если все устроит, планирую дальнейшее сотрудничество ) указывайте цену и сроки ТЗ скину в личку!Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт7 лет назад
Задачи: 1. Кнопка запись на пробное занятие сделать ярче и продублировать на все вкладки. 2. Телефоны, указаны на правой стороне интерфейса сделать переход в контакты для телефона (чтобы можно было сделать вызов) ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт7 лет назад
Привет, самый лучший дизайнер. Нужно сделать лендинг по прототипу. Прототип по ссылке. https://app.moqups.com/[email protected]/jofhXWoCE5/view Мы уже делали подобный сайт по похожему прототипу, по дизайну получилось на 6 баллов ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт7 лет назад