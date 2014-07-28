Дизайн лендинга и повышение конверсии

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок193 просмотра

надо отрисовать лендинг по образцу.

все подробности в личку.

11 лет назад
Arabella_
Арина 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Juliet81
Юлия 
43 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$40
3 дня
Очень талантливый исполнитель, я совершенно довольна сотрудничеством! Порадовал не только эффектный дизайн, но и то, что Юлия всегда на связи, все делает вовремя, и вносит необходимые поправки, как мне и надо) спасибо за отличную работу!
Спасибо за понятное и подробное ТЗ, приятное сотрудничество и своевременную оплату! Обращайтесь еще!

Заявки фрилансеров

Juliet81
Юлия 
43 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад

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