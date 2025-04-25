Дизайн лендинга и презентаций с афишами

Требуется веб-дизайнер для разработки лендинга и презентаций с афишами. Ищу специалиста, который сможет создать качественные и привлекательные дизайны. Буду рад получить от вас примеры работ или референсы для оценки стиля и качества. Пишите в личные сообщения, чтобы обсудить детали и условия сотрудничества.