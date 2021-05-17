Дизайн лендинга IT компании (разработка чат-бота)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка141 просмотр

Необходимо создать дизайн лендинга для IT компании. Исходные данные и ТЗ есть.

4 года назад
Talipon
42 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

KhazievElnar
Эльнар 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 отзывов
4 года назад
$162
2 дня
Escrow
Эльнар выполнял дизайн лендинга. Сфера специфическая, требования к картинкам были. Было небольшое ТЗ. Выполнил качественно. Довольна!
Спасибо за работу, понравилось работать вместе!

Заявки фрилансеров

KhazievElnar
Эльнар 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 отзывов
4 года назад

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