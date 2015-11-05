Дизайн лендинга колцентра.

Дизайн сайтовЗакрыт30 заявок237 просмотров
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В прикрепленных изображениях лого и страницы это то что хочет заказчик. 

Будет одна страница главная и страница с новостями и страница с одной новостью.

Сайт на русском и английском.

Первое окно на синей плашке надпись

второй экран о нас

третий экран новости там блоком нужно вывести последних 5 новостей и ссылка на все новости

четвертый экран наши контакты с картой

Страница с новостями в виде блога

И страница с новостью и неограниченным количеством фото в виде тумбов которые увеличиваются при нажатии.

Дизайн лендинга
8 лет назад
vooovka
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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