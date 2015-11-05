Дизайн лендинга колцентра.

В прикрепленных изображениях лого и страницы это то что хочет заказчик.

Будет одна страница главная и страница с новостями и страница с одной новостью.

Сайт на русском и английском.

Первое окно на синей плашке надпись

второй экран о нас

третий экран новости там блоком нужно вывести последних 5 новостей и ссылка на все новости

четвертый экран наши контакты с картой

Страница с новостями в виде блога

И страница с новостью и неограниченным количеством фото в виде тумбов которые увеличиваются при нажатии.