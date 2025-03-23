Дизайн лендинга на figma

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок27 просмотров

Необходим дизайн на figma( моб и комп версии). Лендинг на 6 блоков. Пример и подробное описание каждого блока.

FigmaДизайн лендингов
месяц назад
guest_1706221149139
год в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
7 часов назад
19 дней назад
Никита
 
24 года
месяц в сервисе
Был
9 дней назад
месяц назад
Кристина
 
25 лет
месяц в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад
Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
15 часов назад
2 отзыва
месяц назад
Владимир
 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
15 часов назад
180 отзывов
месяц назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Виктор
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
22 дня назад
1 отзыв
месяц назад
Радина
 
18 лет
5 месяцев в сервисе
Была
19 дней назад
месяц назад
Анна
 
20 лет
2 года в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад
Эдвард
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 часов назад
13 отзывов
месяц назад
Лучший веб-дизайнер апреля
ТОП-10
Дизайн сайтов