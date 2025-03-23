Требуется специалист для редизайна существующего проекта с акцентом на HTML-верстку, SEO-оптимизацию и юзабилити. Необходимо адаптировать кастомные темы WordPress, разработать шаблоны страниц и меню, добавить функционал для виджетов и календаря событий. Ожидается креативный подход и идеи по улучшению сайта, а также возможность работать без сторонних плагинов. Работа должна включать детальные пометки в коде для последующих изменений.
Дизайн лендинга на figma
Необходим дизайн на figma( моб и комп версии). Лендинг на 6 блоков. Пример и подробное описание каждого блока.
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