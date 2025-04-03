Дизайн лендинга на Tilda

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Ищется дизайнер для создания лендинга на платформе Tilda. Требуется аккуратная, легкая и не перегруженная верстка в Zero Block с точной адаптацией под все разрешения. Важно избежать дублирования блоков, использовать корректные контейнеры и сетки. Проект связан с восстановлением памяти у пожилых, требуется понятная навигация и работа с текстом с необычным контентом. Без брендбука. Оплата по этапам, предоплата возможна. Сроки — не более 7 дней. Старт на этой неделе.

TildaДизайн лендингов
месяц назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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