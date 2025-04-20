Дизайн лэндинга строительной компании!

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Открыт7 заявок128 просмотров
#1$80
#2$20

Всем, здравствуйте!

Требуется разработать дизайн лэндинга строительной компании, в том числе мобильной версии.

Картинки 3:4, шрифт Arial.

Спасибо, ждём варианты!

Дизайн лендингов
19 дней назад
Алексей
 
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