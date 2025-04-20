Требуется разработать логотип и веб-дизайн сайта 'займы под залог недвижимости' с адаптивным дизайном для мобильных устройств. Необходимо создать три варианта дизайна в Figma с одной типовой структурой, но различающиеся оттенками и изображениями для разных доменов. Тексты и структура сайта будут предоставлены.
Дизайн лэндинга строительной компании!
Всем, здравствуйте!
Требуется разработать дизайн лэндинга строительной компании, в том числе мобильной версии.
Картинки 3:4, шрифт Arial.
Спасибо, ждём варианты!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов24 заявкиОткрыт20 дней назад
Ищется креативный дизайнер для разработки логотипа и создания сайта на платформе Тильда. Необходима адаптивная верстка и визуал для социальных сетей, основанный на основном дизайне. Опыт работы с Тильдой от 2 лет обязателен. Отклик с портфолио приветствуется.Закрыт14 дней назад
Ищется дизайнер для разработки дизайна и верстки сайта по готовому прототипу. Проект предназначен для компании из США, текст будет на английском языке. Необходимо предоставить примеры предыдущих работ.Закрыт14 дней назад
Требуется разработать современный дизайн для сайта https://ukraina.net.ua/, который является каталогом сайтов Украины. Необходимо обновить главную страницу, добавив основные категории с графическим оформлением и интерактивными подкатегориями. Ожидается креативный подход и свежие идеи от дизайнера.Дизайн сайтов22 заявкиОткрыт22 дня назад
Требуется доработка деталей в дизайне UI/UX для игрового сайта с целью улучшения визуального восприятия и повышения удобства взаимодействия. Рассматриваются портфолио, связанное с игровыми сайтами.Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт19 дней назад
Требуется редизайн сайта с проработкой всех страниц. Необходимо создать уникальный дизайн, вдохновляясь примерами конкурентов, но без копирования. Включить блоки с изображениями и описанием услуг на главной странице. Примеры работ приветствуются.Дизайн сайтов25 заявокОткрыт23 дня назад
Необходимо создать сайт на платформе Геткурс. Ищется опытный дизайнер с хорошими навыками в дизайне. Ожидается качественная и креативная работа, соответствующая современным требованиям.Закрыт16 дней назад
Требуется разработать дизайн для корпоративной CRM в сфере продаж, включая все основные функции, аналогичные другим CRM, и уникальные особенности, такие как геймификация. Ожидается красивый и проработанный интерфейс, соответствующий современным стандартам.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт8 дней назад
Необходимо разработать дизайн сайта для креативного агентства. Ищется креативный графический дизайнер, готовый предоставить примеры своих работ. Возможность постоянного сотрудничества.Закрыт17 дней назад
Требуется разработать дизайн сайта для стоматологии. Возможен лендинг или многостраничный сайт, который нужно создать с нуля под ключ. Ожидаются предложения по цене и срокам выполнения.Дизайн сайтов32 заявкиОткрыт24 дня назад