Требуется разработать логотип и веб-дизайн сайта 'займы под залог недвижимости' с адаптивным дизайном для мобильных устройств. Необходимо создать три варианта дизайна в Figma с одной типовой структурой, но различающиеся оттенками и изображениями для разных доменов. Тексты и структура сайта будут предоставлены.