Дизайн ЛП

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Завершен1 заявка106 просмотров

Требуется создать лендинг. Тематика - автоматические ворота. С формами обратной связи и калькулятором.

10 лет назад
Kreml
49 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$100
5 дней
Отличный исполнитель! Работаю не в первый раз, допиливает до желаемого результата. Рекомендую.
Аркадий отличный заказчик! Задание подготавливает тщательно и понятно. Оплачивает вовремя. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

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