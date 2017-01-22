Дизайн LP (продажа программного обеспечения)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок229 просмотров

Нужен дизайн лендинга и причесать логотип

ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1EfOxPAReLsu769frxSg0lAV0YmTwB-w8-k-iMMnPEjY/edit?usp=sharing 

Прототип: http://shablon-lp.d-sant.com/test2/ 

Требования к дизайнеру:

- профобразование в художественном учебном заведении (программисты, проходите мимо);

- художественное образование в следующих регионах: Минск, Киев, Харьков, Питер, Москва;

- при подаче заявки приложите скан диплома - получите приоритет в рассмотрение

- уровень мастерства не слабей этого: https://www.behance.net/skosyrska 

- итоговый проект должно быть не стыдно положить в портфолио

--

Лендинг собирается на конструкторе. Исходник макета - в PSD.

- Внимательно изучите прототип и технические возможности конструктора.

- Технически он очень простой, картинки текст, поля.

- Исходный файл хорошо организован, структурирован. Лендинг будет пересобираться по вашему макету.

- Настройки управления цветом. Проверьте, чтобы были стандартные для web.

Логотип:

- новое название компании: ITC

- сделать его приличным, сохранить визуальную наследственность со старым (цвет)

Стиль дизайна:

- плоский дизайн. Без градиентов, падающих теней и прочих фотошопов.

- хорошая типографика. Соразмерность заголовков и подзаголовком. Используем системные шрифты.

- качественные картинки. Одна картинка заменит 10000 слов. По первому экрану пользователь чувствует, что это необходимый бизнесу софт.

Целевая аудитория:

- собственники сети магазинов (от 5 торговых точек)

- коммерческие директора, руководители отдела закупа

Обсуждение проекта:

- Viber

- Facebook Messenger

- Fl.ru

- Trello (в дальнейшем)

P.S. При удачном выполнении заказа будет второй от этого же клиента. В дальнейшем - долговременное сотрудничество.

8 лет назад
andrey_unterzege
Андрей 
44 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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