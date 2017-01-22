Нужен дизайн сайта-визитки для фирмы по озеленению территорий.
Дизайн LP (продажа программного обеспечения)
Нужен дизайн лендинга и причесать логотип
ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1EfOxPAReLsu769frxSg0lAV0YmTwB-w8-k-iMMnPEjY/edit?usp=sharing
Прототип: http://shablon-lp.d-sant.com/test2/
Требования к дизайнеру:
- профобразование в художественном учебном заведении (программисты, проходите мимо);
- художественное образование в следующих регионах: Минск, Киев, Харьков, Питер, Москва;
- при подаче заявки приложите скан диплома - получите приоритет в рассмотрение
- уровень мастерства не слабей этого: https://www.behance.net/skosyrska
- итоговый проект должно быть не стыдно положить в портфолио
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Лендинг собирается на конструкторе. Исходник макета - в PSD.
- Внимательно изучите прототип и технические возможности конструктора.
- Технически он очень простой, картинки текст, поля.
- Исходный файл хорошо организован, структурирован. Лендинг будет пересобираться по вашему макету.
- Настройки управления цветом. Проверьте, чтобы были стандартные для web.
Логотип:
- новое название компании: ITC
- сделать его приличным, сохранить визуальную наследственность со старым (цвет)
Стиль дизайна:
- плоский дизайн. Без градиентов, падающих теней и прочих фотошопов.
- хорошая типографика. Соразмерность заголовков и подзаголовком. Используем системные шрифты.
- качественные картинки. Одна картинка заменит 10000 слов. По первому экрану пользователь чувствует, что это необходимый бизнесу софт.
Целевая аудитория:
- собственники сети магазинов (от 5 торговых точек)
- коммерческие директора, руководители отдела закупа
Обсуждение проекта:
- Viber
- Facebook Messenger
- Fl.ru
- Trello (в дальнейшем)
P.S. При удачном выполнении заказа будет второй от этого же клиента. В дальнейшем - долговременное сотрудничество.
Заявки фрилансеров
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