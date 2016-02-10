Дизайн lp, тематика гироскутер. Нужен профессионал.

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Закрыт33 заявки288 просмотров

Привет друзья! 

Нужен Lp. Продающий. 

Тз есть, что-то вроде прототипа тоже есть - вышлю исполнителю. 

Бюджет в рамках 200$, можно увеличить если обоснуете.

И просьба, не пишите заготовками, как роботы. 

9 лет назад
gamidovfl
Ильяс 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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