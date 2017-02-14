Дизайн магазина напольных покрытий (alpet)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен18 заявок223 просмотра

 Необходимо сделать дизайн сайта магазина по продаже напольного покрытия. Хотим видеть набросок дизайна главной страницы и  страницы карточки товара. Соответствующее ТЗ отправим выбранному исполнителю!

8 лет назад
misha_evro
38 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад
$250
7 дней
Профессиональный подход, постоянная коммуникация, проявление энтузиазма. Рекомендую всем, как очень хорошего дизайнера!
Интересная задача, быстрая обратная связь, комментарии по делу. Сотрудничеством доволен. Спасибо.

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад
Лучший веб-дизайнер апреля
#1
Дизайн сайтов

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