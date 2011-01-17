Дизайн магазина shop script

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок178 просмотров

Нужно отрисовать стандартные элементы магазина на базе шопскрипта для сайта himdivan.ru

14 лет назад
root1982
Олег 
42 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка сайта под ключ

    $150

    UPD!!! В связи с тем, что предыдущий исполнитель оказалася не совсем добросовестным, нужен человек, который сможет доделать его работу, а это: верстка под ModX и наполнение контентом со старого сайта. За ...

    JoomlaMODX
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно сделать небольшой проект на Oscommerce

    Есть готовый проект на движке Oscommerce. Нужно немного изменить дизайн (новый есть в psd), добавить несколько модулей и кое что отключить. Полагаю для человека, который знает что такое Oscommerce это не более 1-го дня работы. ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта для адвокатской конторы

    $300

    Нужно сделать дизайн сайта-визитки для адвокатской конторы. Схематический дизайн страниц имеется (всего 6 страниц: главная, о нас, наши клиенты, доп. информация, контакты, отзывы – вышлем понравившимся кандидатам), необходимо его "раскрасить". ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Flash конструктор

    Необходимо создание Flash мастерской с пошаговой загрузки изображений, с возможностью просмотра и редактирования. Подробнее в ТЗ. Интересует цена и сроки.

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно натянуть дизайн сайта

    $40

    Добрый день! Нужно перенатянуть дизайн (дизайн есть) на интернет-магазин topdiva.com.ua. Он натянут непрофессионально. Стоимость - 40$. На все дополнительные вопросы отвечу в личке. Заранее благодарен.

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно изменить дизайн сайта

    Здравствуйте! Есть сайт. Нужно поменять его дизайн. Подробности - выбранному исполнителю. Просьба цены не задирать. С уважением, Евгения

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработать сайт efimklimov.ru

    На главной странице создать ленту событий: поступившие обращения граждан и что было сделано по каждому обращению. Как был решен вопрос. Также у каждого обращения могут быть комментарии и прикрепленные файлы. (своего рода форум). Все ...

    MySQL
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад